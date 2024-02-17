الاتحاد الأوروبي يضع قواعد صارمة للبيع عبر الإنترنت

قالت المفوضية الأوروبية إنه اعتبارا من اليوم السبت، سيتعين على المنصات الإلكترونية وحتى المنصات الصغيرة التي يمكن الوصول إليها في أوروبا أن تلتزم بقواعد أكثر صرامة، على سبيل المثال فيما يتعلق بحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.



ووفقا للمفوضية، يجب منح المستخدمين الفرصة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وكذلك السلع و الخدمات غير القانونية.



وتلتزم المنصات الإلكترونية الضخمة مثل جوجل وأمازون ويوتيوب بالفعل بهذه القواعد، التي تعد جزءا من قانون الخدمات الرقمية، منذ أغسطس 2023 .



وتتولى المفوضية الأوروبية مسؤولة مراقبة عمالقة الإنترنت. وفي ألمانيا، تتولى الوكالة الاتحادية للشبكات المسؤولية عن مراقبة مقدمي الخدمة الأصغر، الذين سيتعين عليهم الآن الالتزام بالقواعد الأكثر صرامة.



ويتعين على المنصات أن تقدم لمستخدميها معلومات عن الإعلانات التي تعرض لهم، على سبيل المثال، سبب عرض الإعلانات لهم ومن الذي دفع مقابلها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حماية خاصة للقصر، حيث سيمنع استهدافهم بإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية.