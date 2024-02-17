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الاتحاد الأوروبي يدلي بتصريح بشأن استراتيجية دفاعية جديدة

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17 فبراير 2024 16:53

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،‭‭ ‬‬اليوم السبت، إن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون ثلاثة أسابيع.
وأضافت فون دير لاين، في مؤتمر ميونيخ للأمن "يتعين على أوروبا أن تعزز قاعدتها الصناعية... أؤيد عن اقتناع حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يتعين علينا أن نبني أوروبا قوية ومتعاونة".
وقالت إن المقترح يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي و"الإنفاق بشكل أفضل" من خلال مشتريات مشتركة واتفاقيات لتوفير القدرة على التنبؤ للصناعة وتحسين العمل المشترك بين القوات المسلحة الأوروبية.
تأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أن دعا مسؤولان أوروبيان بارزان، أمس الجمعة، إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لأوروبا بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل بحاجة إلى توسيع قدرات الردع والدفاع لديه بشكل هائل حيث لا تظل القارة دائما معتمدة على الولايات المتحدة.
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تعزيز السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، بغض النظر عن الفوز المحتمل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل. 
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، هدد مرارا بسحب بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا عاد إلى البيت الأبيض. وأكد أن الولايات المتحدة لن تدافع عن الدول الأوروبية التي لا تدفع نصيبها من الإنفاق العسكري إذا تعرضت لهجوم.

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المصدر: وكالات
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