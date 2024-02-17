هاريس تطمئن أوكرانيا بخصوص المساعدات العسكرية

طمأنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن المساعدات العكسرية إلى كييف.

وقالت هاريس إن الولايات المتحدة يجب ألا تسمح بعرقلة مساعداتها لأوكرانيا لأسباب سياسية، في وقت يعرقل الخلاف في الكونغرس دعما عسكريا بقيمة 60 مليار دولار أميركي.

وقالت هاريس، وهي تقف إلى جانب زيلينسكي في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، "فيما يتعلق بدعمنا لأوكرانيا، يجب أن نكون ثابتين ولا يمكننا ممارسة ألعاب سياسية".

وأضافت، موجهة الكلام إلى الرئيس زيلينسكي "سأواصل أنا والرئيس بايدن العمل لتأمين الموارد والأسلحة التي تحتاجون إليها... سنكون معكم مهما استغرق الأمر".

ومعربًا عن ثقته في أكبر مساهم مالي وعسكري في كييف، قال زيلينسكي "لا أعتقد أن شريكنا الاستراتيجي سيسمح لنفسه بالتوقف عن دعم أوكرانيا".

وكانت هاريس وزيلينسكي يتحدثان للصحافة بعد إجراء محادثات ثنائية.

وأوضحت نائبة الرئيس الأميركي، مخاطبة الرئيس زيلينسكي "أجرينا أنا وأنت العديد من المحادثات خلال العامين الماضيين وأظهرت شجاعة غير عادية وإنجازًا في ساحة المعركة".

وأكدت "لقد كان مصدر فخرنا والتزامنا بالديمقراطية والمبادئ الديمقراطية أن ندعمكم بكل طريقة ممكنة. ودعمنا لا ينضب ولا ينتهي".

وشكر زيلينسكي هاريس على الدعم الأميركي منذ بداية الأزمة الحالية، وأكد أن أوكرانيا "بحاجة إلى وحدتكم خلال هذه الفترة الصعبة بالنسبة لنا، وبالطبع في الولايات المتحدة".

مع دخول الولايات المتحدة في عام انتخابي قد يعيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد المخاوف من أن عودته إلى منصبه قد تؤدي إلى تقويض الدعم الأميركي الحالي لأوكرانيا.

وتحدث ترامب ضد الدعم العسكري الذي يقدمه الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال زيلينسكي إنه مستعد لاصطحاب ترامب في جولة على الخطوط الأمامية.