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أذربيجان وأرمينيا تتعهدان بحلّ خلافاتهما سلمياً

المستشار الألماني (وسط) يلتقي علييف (يمين) وباشينيان
17 فبراير 2024 19:27

تعهدت أذربيجان وأرمينيا، اليوم السبت، بحلّ الخلافات الثنائية بوسائل سلمية، على ما أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس بعد محادثات ثلاثية.
ودعا شولتس، في اجتماع في ميونيخ مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى تسريع محادثات السلام بين باكو ويريفان، حسبما أورد بيان صدر عن المستشارية الألمانية.
وأضاف البيان «أشاد المستشار بتعهدات الجانبَين اليوم بحلّ الخلافات في الرأي والمسائل المفتوحة بالطرق السلمية حصراً ودون استخدام القوة».
ولم يصدر أيّ من الجانبين بيانات رسمية بشأن المحادثات.
وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات الثلاثاء بإطلاق النار على الحدود بين البلدين قرب منطقة «نركين هاند» (جنوب شرق أرمينيا) وهو ما أدّى إلى مقتل أربعة جنود أرمينيين، بحسب يريفان.
يأتي ذلك بعد أيام من فوز رئيس أذربيجان إلهام علييف بولاية جديدة.
وقال علييف، الأربعاء، في خطاب تنصيبه، إن بلده ليس لديه خطط توسعية.
وأضاف «لن يكون هناك اتفاق سلام طالما أن أرمينيا لم تتخلَ عن هذه المطالبات تجاه أذربيجان».

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