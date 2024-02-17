زيلينسكي يوجه نداء لحلفائه بشأن المساعدات العسكرية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية، مشدداً على أهمية الأسلحة بعيدة المدى والقذائف المدفعية.

وتأتي دعوته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يشارك فيه 180 من القادة ومسؤولي الدفاع في منعطف حرج مع اضطرار القوات الأوكرانية إلى الانسحاب من مدينة "أفدييفكا" الواقعة على خط المواجهة لتجنب تطويقها.

وقال الرئيس الأوكراني، إن الانسحاب يعكس نقص الأسلحة الذي تواجهه قواته، غداة توقيع اتفاقات مع ألمانيا وفرنسا هدفها ترسيخ الأمن على المدى الطويل في بلاده.

وأضاف "يمكننا استعادة أراضينا. لقد حدث هذا بالفعل أكثر من مرة في ساحة القتال".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا يمكنها صد الهجوم "لكن جهودنا محدودة بمقدار ومدى نطاق قواتنا، وهو أمر لا يعتمد علينا".

وأضاف أن إرسال حزم إضافية من الأسلحة والدفاعات الجوية إلى أوكرانيا هو أهم شيء يمكن أن يفعله حلفاؤها الآن.

وأكد أن الانسحاب من أفدييفكا "قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وانتقد "إبقاء أوكرانيا تعاني من عجز مصطنع في الأسلحة، وخصوصا في المدفعية والقدرات بعيدة المدى".

مع دخول الأزمة الحالية عامها الثالث بعد أيام، تتعرض أوكرانيا لضغوط متزايدة بسبب نقص الذخيرة.

واعترف الاتحاد الأوروبي بأنه لن يتمكن من تقديم سوى نصف مليون قذيفة مدفعية وعد بإرسالها بحلول مارس.

كما يتواصل تعطل إقرار حزمة مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 60 مليار دولار أميركي في الكونغرس منذ العام الماضي بسبب خلافات بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية التي تسيطر على مجلس النواب.

في مسعى لتهدئة المخاوف بشأن دعم واشنطن لكييف، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بعد محادثات مع زيلينسكي السبت إن بلادها لن تسمح للخلافات السياسية الداخلية بالوقوف في وجه دعم أوكرانيا.

وأضافت "في ما يتعلق بدعمنا لأوكرانيا، يجب أن نكون ثابتين ولا نستطيع ممارسة الألعاب السياسية".

مع دخول الولايات المتحدة في خضم انتخابات قد تؤدي إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل المساعدات الأميركية والتزام واشنطن تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو).