إيطاليا تحدد شرطاً لانضمام أوكرانيا إلى «الناتو»

حدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، شرطاً لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال تاجاني إن أوكرانيا ستصبح عضواً في التكتل وأيضاً في الحلف الدفاعي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها الانضمام لهما وهي لا تزال تخوض أزمتها الحالية مع روسيا.

وأضاف الوزير الإيطالي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن «الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية: أوكرانيا ستصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي».

لكنه أوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيلة وهي لا تزال عالقة في أزمتها الحالية مع روسيا.

وتابع «علينا أن نكون حذرين للغاية»؛ لأن خوض عضو في الحلف حرباً مع روسيا «يعني حرباً عالمية ثالثة».

كان أوكرانيا قدمت طلبات للانضمام إلى التكتل الأوروبي وإلى الحلف الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة.