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شولتس يردّ على تصريحات ترامب حول الدفاع المشترك في «الناتو»

شولتس يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
17 فبراير 2024 23:05

رد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الأميركي السابق حول الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي «الناتو». 
وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال شولتس «دعوني أقول بوضوح إن أي تقليل لضمانات الدعم في (الناتو) لن يخدم إلا الذين يرغبون في ضعفنا». 
كان ترامب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لحوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، أكد، خلال يجمع في حملته الانتخابية، أنه لن يقدم الدعم الأميركي لشركاء الحلف الذين لا يفون بالتزاماتهم في الإنفاق الدفاعي في حال تعرض هؤلاء الشركاء لهجوم روسي. 
وقال شولتس «لقد أعدت روسيا جيشها لهذه الأزمة (الأوكرانية) منذ سنوات عديدة وطورت نظم أسلحة جديدة وخطيرة على المستويات كافة». 
ورأى المستشار الألماني أنه بعد عامين من بداية الأزمة، يجب على الجميع أن يتساءلوا عما إذا كان تم بذل ما يكفي لإيصال رسالة تفيد باستعداد الغرب لأزمة طويلة، واستطرد: «علينا أن نهتم أكثر من أي وقت مضى بضمان توافق ردعنا مع المتطلبات الحديثة».
 تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً، وتعهدت، أمس الجمعة، بتزويد كييف بحزمة أسلحة إضافية قيمتها حوالي 1.1 مليار يورو.

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المصدر: وكالات
أولاف شولتس
مؤتمر ميونيخ للأمن
الدفاع المشترك
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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