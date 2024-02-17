«إتش3» الياباني يحمل قمرين اصطناعيين إلى الفضاء

طوكيو (وكالات)

في خطوة تعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح، نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد «إتش3» وعلى متنه قمر اصطناعي وهمي، وقمران اصطناعيان مصغران، ويأتي هذا الإنجاز بعد انتكاسات متعددة منها، فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي، لكنه في الوقت ذاته يمثل الإطلاق النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، بعد أن حققت مركبة «سليم» هبوطاً «دقيقاً» على سطح القمر الشهر الماضي.. قالت وكالة الفضاء اليابانية، في بث مباشر من مركز تانيجاشيما الفضائي، إن الصاروخ «إتش3» انطلق بنجاح، و«في المسار الصحيح» ومحركاته تعمل بشكل صحيح، ونجح في إطلاق حمولته بالكامل.. وتسعى اليابان إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكة مع الولايات المتحدة.