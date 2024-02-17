البيت الأبيض يعلّق على انسحاب أوكرانيا من أفدييفكا

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا شرق البلاد دليل على «كلفة تقاعس» الكونغرس الأميركي الذي يمنع صرف مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 60 مليار دولار أميركي.

وطالبت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، البرلمانيين الأميركيين بالموافقة على هذه المساعدة «من دون تأخير».

وتأمل أوكرانيا، منذ أشهر، في التصويت على مساعدة حاسمة بقيمة 60 مليار دولار أميركي قررتها حكومة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض حملته الانتخابية لولاية ثانية، وتعرقلها المعارضة الجمهورية في الكونغرس تحت تأثير الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت واتسون «هذه تكلفة تقاعس الكونغرس. يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن ذخائرهم تنفد».

وحذرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة في كلمة ألقتها أمام المؤتمر الدولي السنوي للأمن في ميونيخ، من عدم الإفراج عن هذه المساعدات في الكونغرس.

اتخذت كييف قرار الانسحاب من أفدييفكا بعد أشهر من المعارك الضارية وتكثيف القوات الروسية هجماتها للسيطرة على هذه المدينة منذ أكتوبر.

وفي مواجهة النقص في العديد والعتاد في ساحة المعركة، أعلنت القوات الأوكرانية انسحابها من المدينة ليل الجمعة السبت.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت في ميونيخ، أنه كان «قراراً صائباً لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح».