روسيا تعلن «السيطرة الكاملة» على أفدييفكا

أعلنت روسيا، السبت، أنها بسطت «السيطرة الكاملة» على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، السبت، في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت «موقعاً دفاعياً قوياً للقوات المسلحة الأوكرانية».

كان الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني الجديد أعلن، السبت، أن قوات بلاده انسحبت من البلدة في شرق البلاد.

وأعلن سيرسكي، في منشور على موقع فيسبوك، الانسحاب فيما تأخرت المساعدات العسكرية الأميركية لشهور انتظاراً لموافقة الكونغرس. ويهدف الانسحاب للحيلولة دون تعرض القوات لحصار كامل من قبل القوات الروسية بعد شهور من القتال العنيف.

وقال سيرسكي، الذي تولى منصبه بعد تغيير كبير في قيادة الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، إن القوات الأوكرانية انسحبت إلى مواقع أكثر أمناً خارج البلدة.

وذكر بيان للقوات المسلحة، نقلاً عن قائد الجيش «قررت سحب وحداتنا من البلدة والتحرك للدفاع عن خطوط أكثر ملاءمة لتجنب الحصار والحفاظ على حياة وصحة الجنود».

وقال البريجادير جنرال أولكسندر تارنافسكي، القائد الأوكراني الذي يشرف على القتال في أفدييفكا منذ أشهر، إن الانسحاب تم وفقاً لما هو مخطط له.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقواته، مضيفاً أنه يوافق على قرار الانسحاب من أجل إنقاذ الأرواح.