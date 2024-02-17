بايدن وزيلينسكي يبحثان المساعدات العسكرية إلى كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، أنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، وناقش معه الوضع على الجبهة، مؤكداً ثقته مع بايدن بأن الكونغرس سيتخذ «قراراً حكيماً» بالإفراج عن مساعدة لكييف بقيمة 60 مليار دولار أميركي.

وكتب زيلينسكي، على تطبيق تلغرام «أنا مسرور بأنه يمكنني التعويل على الدعم الكامل للرئيس الأميركي. نثق أيضاً بالقرار الحكيم للكونغرس الأميركي».

ودعا زيلينسكي، في وقت سابق السبت، حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية لمواجهة روسيا، مشدداً على أهمية الأسلحة بعيدة المدى والقذائف المدفعية.

وجاءت دعوته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يشارك فيه 180 من القادة ومسؤولي الدفاع في منعطف حرج مع اضطرار القوات الأوكرانية إلى الانسحاب من مدينة «أفدييفكا» الواقعة على خط المواجهة لتجنب تطويقها.

وقال الرئيس الأوكراني، إن الانسحاب يعكس نقص الأسلحة الذي تواجهه قواته، غداة توقيع اتفاقات مع ألمانيا وفرنسا هدفها ترسيخ الأمن على المدى الطويل في بلاده.

وأضاف «يمكننا استعادة أراضينا. لقد حدث هذا بالفعل أكثر من مرة في ساحة القتال».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا يمكنها صد الهجوم «لكن جهودنا محدودة بمقدار ومدى نطاق قواتنا، وهو أمر لا يعتمد علينا».

وأكد أن الانسحاب من أفدييفكا «قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح».

وانتقد «إبقاء أوكرانيا تعاني عجزاً مصطنعاً في الأسلحة، وخصوصاً في المدفعية والقدرات بعيدة المدى».