انفجار قنبلة في مطار بشرق الكونغو الديمقراطية

غوما (وكالات)

انفجرت قنبلة على الأقل في مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، في سياق معارك دائرة في المنطقة مع متمردي حركة «إم 23». ولم يكن بوسع المصادر التي أوردت الخبر في المطار وفي إدارة الإقليم تقديم أي معلومات في الوقت الحاضر حول الأضرار الناتجة عن القنبلة أو مصدرها.

وأكد المصدر في الإدارة المحلية أن «مطار غوما شهد انفجار قنبلة في الليل»، رافضاً كشف المزيد من التفاصيل.

وتحدث مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه عن انفجار قنبلتين في المطار، مشيراً إلى أنهما لم تتسببا بأضرار.

وقال المصدر الأمني إن «هناك خبراء في الموقع للتثبت من مصدر النيران». ويشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعاً عسكرياً بين حركة إم 23 «حركة 23 مارس» من جهة، والجيش الكونغولي من جهة ثانية.