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باتيلي: استمرار الوضع القائم في ليبيا يهدد وحدتها

باتيلي: استمرار الوضع القائم في ليبيا يهدد وحدتها
18 فبراير 2024 00:57

حسن الورفلي (بنغازي)

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس، إن «استمرار الوضع القائم يشكل تهديداً كبيراً لوحدة ليبيا».
جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير.
واعتبر باتيلي في البيان أن «استمرار الوضع القائم يشكل تهديداً كبيراً لوحدة ليبيا»، مضيفاً أنه «من الضروري أن يتحمل القادة الليبيون مسؤوليتهم وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب الليبي». 
ودعا باتيلي الليبيين للالتقاء «على كلمة جامعة من أجل تسوية جميع القضايا المختلف بشأنها سياسياً، والاتفاق على طريقة للمضي قدماً نحو بناء ليبيا قوية وموحدة». 
كما جدد «التأكيد على التزام البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة وإقامة مؤسسات شرعية، وتبني حكم رشيد شامل للجميع». 
والخميس الماضي، قال باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن: «يبدو أن الأطراف المؤسسية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل الخلافية السياسية، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد».

ليبيا
عبد الله باتيلي
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