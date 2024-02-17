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ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا
18 فبراير 2024 00:57

باريس (وكالات)

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا، وهو ما يشير إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.
وصوت المشرعون الفرنسيون في عام 2014 لمصلحة حثّ حكومتهم على الاعتراف بفلسطين.
وكانت تصريحات ماكرون هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح، وتسلط الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال ماكرون بينما يقف جنباً إلى جنب مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في باريس: «شركاؤنا في المنطقة، وخاصة الأردن، يعملون على ذلك، ونحن نعمل معهم، ونحن على استعداد للمساهمة فيه، في أوروبا وفي مجلس الأمن، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لنا». ومن المرجح أن تهدف تعليقات ماكرون إلى زيادة الضغط على إسرائيل.
وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الضخم على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وتسوية المناطق المبنية بالأرض، وترك معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، هذا الشهر، إن جزءاً من السياسة البريطانية هو القول بأنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وذكر ماكرون أن الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ومن شأنه أن يكون نقطة تحول في الصراع.

إيمانويل ماكرون
فرنسا
فلسطين
إسرائيل
غزة
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