بوتين يهنئ الجيش الروسي بالسيطرة على أفدييفكا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، جيش بلاده بـ«الانتصار المهم» المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «استمع فلاديمير بوتين في الكرملين إلى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا».

وأضاف بيسكوف «هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم».

وأعلنت روسيا، في وقت سابق السبت، أنها بسطت «السيطرة الكاملة» على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس بوتين في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت «موقعاً دفاعياً قوياً للقوات المسلحة الأوكرانية».

كان الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني الجديد أعلن، السبت، أن قوات بلاده انسحبت من البلدة في شرق البلاد.

وأعلن سيرسكي، في منشور على موقع فيسبوك، الانسحاب فيما تأخرت المساعدات العسكرية الأميركية لشهور انتظاراً لموافقة الكونغرس.

وقال سيرسكي، الذي تولى منصبه بعد تغيير كبير في قيادة الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، إن القوات الأوكرانية انسحبت إلى مواقع أكثر أمناً خارج البلدة.

وذكر بيان للقوات المسلحة، نقلاً عن قائد الجيش «قررت سحب وحداتنا من البلدة والتحرك للدفاع عن خطوط أكثر ملاءمة لتجنب الحصار والحفاظ على حياة وصحة الجنود».