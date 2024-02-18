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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين
18 فبراير 2024 11:22

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة للتنقيب عن الذهب بمقاطعة "دافاو دي أورو" جنوبي البلاد إلى 98 قتيلاً.

وذكر مكتب وكالة مواجهة الكوارث الإقليمي السبت أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن تسعة أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين.

وتسبب انزلاق التربة في بلدة ماسارا القريبة من منجم للذهب في طمر محطة الحافلات الخاصة بموظفي المنجم، فضلاً عن 55 منزلاً في هذه البلدة الواقعة في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

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وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، طوال أسابيع، قد تسببت في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر آلاف الأشخاص على الاحتماء في ملاجئ طوارئ.

المصدر: وام
الفلبين
انهيار أرضي
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