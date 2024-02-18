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قتيلان ومصابون جراء حريق في دار لرعاية المسنين بمدريد

قتيلان ومصابون جراء حريق في دار لرعاية المسنين بمدريد
18 فبراير 2024 16:11

قضى شخصان وأُصيب ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص آخرين في حريق في دار لرعاية المسنّين في مدريد صباح الأحد، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الإسبانية.
واندلع الحريق قرابة السابعة من صباح الأحد (06,00 بتوقيت غرينتش) في الدار الذي يضمّ نحو 40 شخصاً، حسبما أفادت إيسابيل كاسادو من أجهزة الطوارئ الإسبانية في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس".
من بين المصابين امرأة في حالة حرجة بسبب إصابتها بحروق فيما يحتاج الآخرون للعلاج بسبب استنشاقهم الدخان، وفق كاسادو.


وقال عنصر الإطفاء خوسيه لويس كاستيو، إن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الأول ثمّ "غمر الدخان" الطابق الثاني.
وأضاف "كان علينا إجلاء السكان إلى مكان آمن".

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المصدر: وكالات
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حريق
مدريد
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