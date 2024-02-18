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أوكرانيا تدلي ببيان عن الوضع في الجبهة الشرقية

جنود أوكرانيون قرب مدينة أفدييفكا
18 فبراير 2024 16:26

أدلى الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ببيان عن الوضع في الجبهة الشرقية للقتال بعد انسحابه من مدينة أفدييفكا.
وذكر دميترو ليخوفي، المتحدث باسم الجيش الأوكراني، اليوم، أن الوضع استقر إلى حد ما على جبهة أفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد انسحاب قوات كييف أمس السبت.
وقال ليخوفي، في تصريحات بثها التلفزيون: «أستطيع القول... إنه في اليوم التالي من مغادرة أفدييفكا نرى أن الوضع استقر إلى حد ما».
وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء الانسحاب، لكنها كانت قليلة بالنظر إلى الظروف. 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن قواتها بسطت «السيطرة الكاملة» على المدينة التي تشهد معارك منذ أكتوبر الماضي.

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المصدر: وكالات
أفدييفكا
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جبهات القتال
الجيش الأوكراني
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