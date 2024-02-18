بوتين: الأزمة في أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات بُثت اليوم الأحد، إن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها.

منذ بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير 2022، وصفت موسكو عمليتها العسكرية بأنها معركة من أجل بقاء روسيا.

وقال بوتين، في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين نُشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم "أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تُفهم طريقة تفكيرنا".

وأضاف "كلّ ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت".

وأدلى بوتين بتصريحاته هذه ردًا على سؤال حول مقابلة استمرت ساعتين وأجراها مع مقدم البرامج الأميركي تاكر كارلسون.

وتحدث بوتين، في تلك المقابلة، مطوّلًا عن تاريخ روسيا.

تأتي هذه التصريحات بعد أن انسحبت أوكرانيا، أمس السبت، من مدينة أفدييفكا الواقعة في شرق البلاد. وأعلنت روسيا "السيطرة الكاملة" على المدينة التي شكلت محور المعارك منذ أكتوبر الماضي.



