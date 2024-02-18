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الصين وأوكرانيا تبحثان آفاق السلام في الأزمة الحالية

وزير الخارجية الأوكراني أمام قمة ميونيخ للأمن
18 فبراير 2024 17:05

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي، آفاق السلام في الأزمة المستمرة منذ عامين.
وكتب كوليبا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن محادثاتهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "التقيت بنظيري الصيني وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتجارة والحاجة إلى استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا".
وقال كوليبا إنه ناقش خطط أوكرانيا لعقد قمة عالمية للسلام وافقت سويسرا على المساعدة في تنظيمها. وقال إن الرجلين "اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاتصالات الأوكرانية الصينية على جميع المستويات ومواصلة حوارنا".
وشاركت الصين في اجتماع واحد على الأقل من الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تحسبا لمثل هذه القمة.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الأحد، أن وانغ أبلغ كوليبا أن الصين ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي من خلال الحوار.
ووفقا للبيان، قال وانغ إن الصين "لن تسكب الزيت على النار، أو تستغل الفرص لجني مكاسب، أو تبيع أسلحة فتاكة في مناطق النزاع أو لأطرافه".
وسعت أوكرانيا إلى تعزيز العلاقات مع بكين وإقناع الصين بدعم خطة كييف للسلام المؤلفة من عشر نقاط والتي تركز على انسحاب القوات الروسية.
واقترحت الصين، خطة سلام خاصة بها العام الماضي تدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى بدء المفاوضات وإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.

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المصدر: وكالات
ديمترو كوليبا
وانغ يي
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