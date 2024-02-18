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زلزال يهز شمال أفغانستان

زلزال
18 فبراير 2024 17:56

ضرب زلزال قوى نسبيا إقليم بلخ الواقع في شمال أفغانستان اليوم الأحد.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات.
وقال متحدث باسم حاكم الإقليم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
كانت سلسلة من الزلازل بقوة تصل إلى 6,3 درجة قد ضربت إقليم هيرات في غرب أفغانستان خلال أكتوبر الماضي.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الزلازل أودت بحياة نحو 1500 شخص وأسفرت عن إصابة نحو 2000 شخص إضافة إلى أضرار في الممتلكات والبنى التحتية.

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المصدر: د ب أ
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