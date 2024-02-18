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دعوة ألمانية لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

صواريخ "تاوروس" الألمانية بعيدة المدى
18 فبراير 2024 18:38

طالبت ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الأحد، بإرسال صواريخ "تاوروس" الألمانية المتطورة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
يشارك الحزب الديمقراطي الحر، الذي تنتمي إليه شتراك-تسيمرمان، في الائتلاف الحاكم في ألمانيا حاليا مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس.
ودعت السياسية البارزة إلى "إرسال كل ما لدينا، حتى صواريخ تاوروس"، مطالبة باتخاذ قرار سريع من جانب الائتلاف الحاكم بشأن توريد هذه الصواريخ.
وقالت بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا: "ليس لدينا وقت"، وأكدت أنه يجب أن يكون المرء حاليا "واضحا للغاية وسريعا للغاية".
وفيما يتعلق بتصريحات شولتس بشأن هذه الصواريخ، أمس السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن، قالت السياسية الألمانية: "يصعب علي شرح لماذا لم يقل المستشار: هيا، دعونا نفعل ذلك!"، لكنها أوضحت أنه يمكنها التعهد "بأننا سنواصل هذا النقاش".
كان المستشار الألماني شولتس قرر، مطلع أكتوبر الماضي، عدم توريد هذا النوع من الصواريخ إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث هناك مخاوف من إمكانية إصابة أراض روسية بهذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر.
وخلال مؤتمر ميونيخ  للأمن، تجنب شولتس أمس السبت الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيرسل هذه الصواريخ إلى أوكرانيا. وتعهد فقط، في مقابلة أجراها بعد خطابه، بأن ألمانيا ستقوم دائما بعمل ما يكفي من أجل دعم أوكرانيا.

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