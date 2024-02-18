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قطر تستضيف اجتماعا بشأن أفغانستان برعاية الأمم المتحدة

قطر تستضيف اجتماعا بشأن أفغانستان
18 فبراير 2024 20:13

بدأ مبعوثون معنيون بأفغانستان اجتماعا، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الأمم المتحدة في ثاني لقاء من نوعه خلال أقل من عام.
يناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، تعزيز تنسيق الاستجابة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وحث يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، عبر منصة "إكس"، "جميع الأطراف على بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تفيد الشعب الأفغاني".
سعى المنظمون إلى إشراك ممثلين من المجتمع المدني داخل وخارج أفغانستان بما في ذلك النساء ووسائل الإعلام والشركات في مؤتمر الدوحة.
ينظر الاجتماع أيضا في توصيات تقييم مستقل للأمم المتحدة بشأن أفغانستان.
وأوصى التقييم بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة.
من جانبه، قال ريتشارد بينيت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان إنه يأمل أن يؤدي مؤتمر الدوحة "إلى سلسلة من اللقاءات الهادفة والجامعة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين".
قبل الاجتماع في الدوحة، قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان إن الاجتماع يوفر "فرصة كبيرة... لإجراء نقاشات هادفة" و"الانخراط في طريق للمضي قدما... في عملية تقودها الأمم المتحدة".

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المصدر: وكالات
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