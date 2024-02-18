نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يحذّر من حرب نووية

حذّر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، الدول الغربية من حرب نووية شاملة.

في منشور، على تطبيق «تلغرام»، قال ميدفيديف، وهو أيضاً رئيس روسي سابق: «إن القوى النووية لا تخسر حرباً أبداً» طالما أنها تدافع عن وطنها.

وناقش ميدفيديف إمكانية انتصار أوكرانيا في الأزمة الحالية، مؤكداً أن عودة أوكرانيا إلى حدودها القديمة تتناقض مع الدستور الروسي، خاصة في ظل ضم مناطق في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بالفعل كجزء لا يتجزأ من روسيا.

دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي «والآن إلى السؤال الرئيسي: هل يعتقد هؤلاء (في الغرب) حقاً أن الشعب الروسي سيقبل هذا التفكك لبلاده؟».

وأوضح ميدفيديف، وهو أيضاً رئيس وزراء روسي سابق، أنه على العكس، ستنشر القوات المسلحة الروسية كل ترسانتها وتهاجم واشنطن وبرلين ولندن، بالإضافة إلى كييف.

وأضاف الرئيس الروسي السابق، أن هذه وغيرها من «الأماكن التاريخية الجميلة تم إدخالها منذ فترة طويلة كأهداف للثالوث النووي (الروسي)»، في إشارة إلى الصواريخ الأرضية العابرة للقارات، والصواريخ التي تطلق من الغواصات والقاذفات الاستراتيجية المحملة بالقنابل النووية.