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وزيرا خارجية الصين والهند يجريان محادثات

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
18 فبراير 2024 22:20

التقى وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار ونظيره الصيني وانغ يي لفترة وجيزة في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وهذا أول اجتماع بين الوزيرين منذ أكثر من ستة أشهر.
وذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، أن لقطات فيديو من مؤتمر ميونيخ للأمن أظهرت جايشانكار ووانغ وهما يجريان محادثة قصيرة على هامش الحدث المرموق الذي حضره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وغيره من كبار المسؤولين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من العاصمتين حول فحوى المحادثة التي دارت بين الوزيرين.

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المصدر: د ب أ
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