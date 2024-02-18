ترامب يعقد أول تجمع انتخابي بعد صدور حكم ضده

انتقد دونالد ترامب، القاضي الذي حكم عليه بدفع غرامة تبلغ 354.9 مليون دولار أميركي كعقوبة على المبالغة في صافي ثروته لخداع المقرضين.

وقال الرئيس السابق لمؤيديه، في تجمع انتخابي، إن القرار كان "حيلة للتدخل في الانتخابات".

وفي خطابه أمام أنصاره للمرة الأولى منذ أن فرض عليه القاضي آرثر إنجورون يوم الجمعة عقوبات مالية ضخمة، قال ترامب إن القاضي كان جزءًا من مؤامرة "يسارية" تهدف إلى منعه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.

وقال الرئيس الجمهوري السابق، الأوفر حظا لترشيح حزبه لسباق البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، أمام حشد من الناس في ولاية ميشيغان، إن "هذه الانتهاكات المثيرة للاشمئزاز ليست مجرد هجوم علي، بل هي هجوم على جميع الأميركيين".

كما كرر ترامب القول إن هزيمته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن كانت بسبب تزوير الانتخابات.

وعلاوة على الغرامة المالية، منع القاضي إنجورون، ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

واتهمت ليتيسيا جيمس المدعية العامة في ولاية نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار أميركي سنويًا على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.