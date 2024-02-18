وزير خارجية الصين: كندا ليست «خصماً» ولا «عدواً»

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلده وكندا «ليسا خصمين» ولا «عدوين»، داعياً إلى «إعادة بناء الثقة» بين البلدين.

وأبلغ وانغ نظيرته الكندية ميلاني جولي، خلال اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الوضع «الصعب» الراهن للعلاقات الثنائية ليس ما تود الصين رؤيته، مضيفا أنه يأمل أن تتمكن كندا من تأسيس «تفاهم صحيح» مع بكين وأن تكف عن تضخيم «نظرية التهديد الصيني»، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد.

وقال وانغ لجولي إن «الوضع الصعب حالياً... ليس ما ترغب به الصين»، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف وانغ أن «الجانبين ليسا خصمين، ناهيكم عن أعداء، ويتعين أن يصبحا شريكين متعاونين».

وناقش وزيرا الخارجية أيضاً «قضايا حاسمة للأمن العالمي، بما فيها الأزمة الأوكرانية»، وفق بيان للحكومة الكندية حول الاجتماع.

وأضاف البيان أن «الوزيرين اتفقا على ضرورة مواصلة مناقشة القضايا الثنائية بشكل عملي وبناء، بروح من الاحترام المتبادل مع تواصل منتظم بين الجانبين».