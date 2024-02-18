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الجيش الروسي يوسّع هجومه بعد السيطرة على أفدييفكا

جنود أوكرانيون قرب أفدييفكا
18 فبراير 2024 23:55

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وسعت هجومها وباتت تشن عدة هجمات في شرق أوكرانيا أثناء محاولتها التقدم إلى ما بعد أفدييفكا.
يأتي ذلك غداة انسحاب قوات كييف من هذه المدينة الصناعية وتأكيد روسيا بسط سيطرتها على أفدييفكا.
وقال دميترو ليخوفي المتحدث العسكري باسم القطاع الشرقي في الجيش الأوكراني، اليوم الأحد للتلفزيون، إن «قوات أوكرانية كبيرة» تمركزت في مواقع جديدة قرب أفدييفكا وهي «مستعدة» للهجمات التي «للأسف، بدأت».
وذكر أن روسيا «تحاول توسيع هجومها» في منطقة دونيتسك.
وأعلن أولكسندر تارنافسكي قائد القطاع، على تطبيق «تلغرام»، أن العسكريين الأوكرانيين «صدوا»، اليوم الأحد، 14 هجوماً قرب «لاستوشكيني» البلدة الصغيرة الواقعة على بعد أقل من كيلومترين من أحياء أفدييفكا الشمالية و23 هجوماً آخر في منطقة «مارينكا» إلى الجنوب.
كما صدت قوات كييف، وفقاً للجنرال تارنافسكي، 13 «محاولة لشن هجمات» قرب بلدتي روبوتيني وفيربوفي
في جنوب البلاد، تحدث الجيش الأوكراني عن هجمات في منطقة زابوريجيا الأحد.

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المصدر: وكالات
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هجمات
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