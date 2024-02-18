إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، أنه جرى إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً، لكن توفي اثنان وفقد ثلاثة آخرون بعد عمليات إنقاذ في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا.

وانتشلت سفينة جيو بارنس التابعة للمنظمة أكثر من 60 شخصاً في وقت متأخر من أمس الأول، من قارب مطاطي في المياه الدولية قبالة ليبيا. وانتشلت جثة بينما توفي مهاجر على متن السفينة بعد إنقاذه. وقالت المنظمة الخيرية، إنها انتشلت 19 آخرين من منصة نفط بحرية مهجورة قبالة تونس. وقال المهاجرون إنهم سبحوا إلى هناك بعدما بدأت المياه تتسرب إلى القارب الذي كان يقلهم.

وأضافت أطباء بلا حدود أن ثلاثة أشخاص ظلوا على متن القارب وهم مفقودون الآن.