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الصومال.. مقتل 7 من «الشباب الإرهابية» بينهم قياديون

أرشيفية
19 فبراير 2024 00:44

مقديشو (وكالات)

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لقي 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية مصرعهم، أمس، وأصيب 4 آخرون، بينهم قياديون في ضربة جوية في منطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.  وأكد الجيش الصومالي استهدافه أيضاً خلال عملية عسكرية تجمعات لعناصر من الحركة في منطقة عيل - ودلان، وفي مناطق بإقليم شبيلي السفلى، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح في صفوف الحركة.
ويشن الجيش الصومالي، منذ أشهر في معظم محافظات البلاد، حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
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