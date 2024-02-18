الرئيس العراقي: ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس، أن استكمال مرحلة البناء وتحقيق الإنجازات وتقديم الخدمات، وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية خلال المرحلة القادمة. وذكر بيان رئاسي أن رشيد أثناء استقباله محافظ بابل عدنان فيحان، قال: إن المرحلة المقبلة هي استكمال لمرحلة البناء وتحقيق الإنجازات وتقديم الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، مشدداً على ضرورة مدّ جسور التواصل والتعاون بين المسؤول والمواطن، وتلبية مطالبه المشروعة، وتذليل العقبات التي يواجهها لدى مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية، مؤكداً في هذا الصدد أن خدمة المواطن وتلمس احتياجاته هدف نبيل تسعى إليه الحكومة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية تأجيل استلام الملف الأمني في أربع محافظات إلى عام 2025، فيما أشارت إلى أن 11 محافظة سيتم استلام ملفها الأمني خلال العام الحالي. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية: إن «عملية استلام الملف الأمني للمحافظات تجري تباعاً وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية، وستضم في المرحلة القادمة كلاً من (ديالى-الأنبار- نينوى – صلاح الدين) مع بقاء قيادات العمليات ولكن خارج المدن».