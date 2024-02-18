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الإمارات: الحوار المستمر أكثر فعالية لمواجهة التحديات

قرقاش مصافحاً لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج (من المصدر)
19 فبراير 2024 00:46

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات مؤمنة بأن الحوار المستمر هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات والخروج بحلول واقعية لها، مشيراً إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة.
وقال معاليه، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «شاركت ضمن وفد الدولة في مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي يجمع قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور، وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة».
وأضاف: «الإمارات مؤمنة بأن الحوار المستمر هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات والخروج بحلول واقعية لها».
واختتمت، أمس، أعمال الدورة الـ 60 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، بمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني.
وتناول المؤتمر عدداً من القضايا الأمنية الدولية منها الحرب في غزة وأزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى الأزمات في القرن الأفريقي وآليات تعزيز دور القانون الدولي في النزاعات والتحديات الأمنية التي تفرضها التغيرات البيئية والأمن الغذائي والهجرة والتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
 وحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، إضافة إلى عشرات المسؤولين الدوليين.

الإمارات
أنور قرقاش
مؤتمر ميونيخ
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