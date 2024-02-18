إنقاذ عشرات المهاجرين في قناة المانش

أنقذ زورقان أرسلتهما فرنسا حوالي 140 مهاجراً يحاولون الوصول إلى إنجلترا بشكل غير نظامي على متن قاربين قبالة الساحل الفرنسي، على ما ذكرت الإدارة البحرية الأحد.

وذكرت إدارة البحرية في مقاطعة «با دو كاليه» (شمال فرنسا) أن خمسة أشخاص آخرين أنقذوا بعد غرق زورقهم.

وأوضحت الإدارة البحرية لقناة المانش وبحر الشمال أن السلطات أنقذت في البداية صباح السبت 57 مهاجراً كانوا قد أبحروا من سواحل غرافيلين (شمال) مدينة ليل، بعد تضرر قاربهم.

وأنقذت سفينة «ريدين» التي تشارك في نظام المراقبة والإنقاذ الذي أنشأته فرنسا في مضيق «با دو كاليه»، هؤلاء الناجين وتم «إنزالهم وتقديم الرعاية لهم من قبل خدمات الطوارئ في البر» في ميناء كاليه، بحسب بيان أصدرته إدارة البحرية في «با دو كاليه».

وظهراً، أنقذ 75 مهاجراً كانوا يطلبون المساعدة على متن قارب وأعيدوا بوساطة قاطرة المساعدة والإنقاذ «أبيي نورماندي».

وأضاف البيان «لقد تم إنزالهم في ميناء بولوني سور مير بحضور فرق الإنقاذ».

كما تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم رضيع عمره أربعة أشهر، بعد أن انقلب زورقهم بالقرب من بولوني سور مير (شمال)، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية في با دو كاليه.

وأوضحت «نظراً لانخفاض حرارة الجسم، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى»، لكن حالتهم مستقرة.