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تحذيرات من أزمتي عطش ومجاعة في غزة

فتاة تسحب عربة محملة بعبوات مياه في رفح (أ ف ب)
19 فبراير 2024 00:45

غزة (الاتحاد)

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تصاعدت التحذيرات من أزمتي عطش ومجاعة في غزة، وذلك بعد تدمير عشرات الآبار وخزانات المياه في مختلف مناطق القطاع.
وأعلنت بلدية غزة، أمس، تدمير الجيش الإسرائيلي نحو 40 بئراً للمياه و9 خزانات للمياه بأحجام مختلفة، بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت بلدية غزة في بيان، إن «الآبار المدمرة شملت آبارا محلية وآبارا مركزية منها أبار الصفا في شمال شرق المدينة، والتي تغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة».
وأشارت إلى أن تدمير نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة وكذلك 480 محبساً بأحجام مختلفة في المناطق التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها.
ووفق البيان، «تسبب قطع مصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، ومن هذه المصادر خط (ما كروت) الذي يغذي المدينة بنحو 25 % من احتياجاتها من المياه من الداخل، وكذلك الآبار التي دمرها والتي تصل نسبتها نحو 60 % من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء الحرب، والبالغ عددها قبل بدء الحرب نحو 80 بئراً، بالإضافة إلى تدمير وتضرر محطة التحلية في شمال المدينة، والتي تغذي المدينة بنحو 10% من احتياجاتها اليومية».
وفي السياق، حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من مغبة تجاهل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في عموم قطاع غزة، وخاصة «المجاعة التي تنتشر بسرعة بأوساطهم في شمال القطاع».
وحذَّرت الوزارة في بيان، من «الأوضاع المعيشية المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في رفح، في ظل منع وصول المساعدات، وغياب تام لأي آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات السكان الإنسانية الأساسية».

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