إندونيسيا ترفع حالة التأهب في جبل سيميرو البركاني

حث ساندياجا صلاح الدين أونو، وزير السياحة والاقتصاد الإندونيسي، المجتمعات المحيطة بجبل سيميرو البركاني على الالتزام بالحيطة والحذر في أعقاب ثوران البركان الأخير.

ونقلت وكالة أنباء «آنتارا» الإندونيسية عن أونو قوله الأحد، قوله إنه «بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية والبحوث المناخية والجيوفيزيقية ومؤسسات أخرى ذات صلة، أصدرنا تعميما بشأن البقاء في حالة تأهب فيما يتعلق بالأنشطة السياحية القائمة على الطبيعة والمغامرة».

وشدد الوزير على ضرورة اتباع تعليمات حراس الحدائق العامة ومديري مواقع التنزه، والبقاء على اطلاع بآخر تحديثات الطقس.

وثار بركان جبل سيميرو في جاوة الشرقية مرتين، السبت، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث.

ونقلت وكالة «آنتارا» عن الوزير قوله «أصدرنا تعليمات إلى جميع مكاتب السياحة في المناطق بتشديد المراقبة، خاصة في ظل النشاط المتزايد لجبل سيميرو».

كان جبل «سيميرو» البركاني الذي يقع في منطقتي «مالانج» و«لوماجانج» في إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي قد شهد مئات الأنشطة الزلزالية، يوم التاسع فبراير الجارى حيث شكلت الهزات البركانية 77 من إجمالي الأنشطة، التي رصدت.

وناشد المسؤولون في مركز مراقبة جبل سيميرو حينذاك السكان بتوخي الحذر إزاء الأخطار التى تمثلها السحب الساخنة وانهيارات الحمم البركانية والصهارة المندفعة من فوهة البركان.