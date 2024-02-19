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قتلى في إطلاق نار بمينيسوتا الأميركية

قتلى في إطلاق نار بمينيسوتا الأميركية
19 فبراير 2024 08:19

قُتل رجلا شرطة ومسعف بالرصاص في وقت باكر الأحد في ولاية مينيسوتا الأميركية بعد استجابتهم لاتصال طوارئ بشأن نزاع عائلي في منزل يضم عدداً من الأطفال، وفق ما أفادت السلطات.


وقالت الشرطة إن مطلق النار الذي لم تكشف هويته قُتل أيضاً، مضيفة أنه تم إنقاذ سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً.
وتعرّض الضحايا، وهما شرطيان يبلغان 27 عاماً ومسعف يبلغ 40 عاماً، لإطلاق نار عقب استجابتهم لما وصفه حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز بأنه "نداء استغاثة لعائلة في خطر" من منزل في مدينة بيرنزفيل الواقعة جنوب مينيابوليس.


وأصيب شرطي آخر بجروح لا تهدد حياته أثناء تبادل إطلاق النار.

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وأطلق المسلح النار من الداخل في أعقاب مفاوضات أجراها مع الشرطة.
 وبحسب ايفانز، فقد تم إطلاق النار على شرطي واحد على الأقل داخل المنزل.
وأضاف ايفانز "نحن في المراحل الأولى التحقيق".

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
إطلاق نار
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