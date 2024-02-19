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أوكرانيا تنشر حصيلة لخسائر الجيش الروسي

جندي أوكراني يتفقد دبابة مدمرة
19 فبراير 2024 16:43

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ما قال إنها حصيلة جديدة لقتلى الجنود الروس منذ بداية الأزمة الحالية في فبراير 2022.
ووفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفع عدد قتلى الجيش الروسي إلى نحو 403 آلاف و720 جنديا، بينهم 1290 جنديا لقوا حتفهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. 
جاء ذلك في صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم. 
وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6498 دبابة، منها 11 دبابة، أمس الأحد فقط، و12232 مركبة قتالية مدرعة و9733 نظام مدفعية و986 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و674 من أنظمة الدفاع الجوي. 
وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 336 طائرة، منها طائرة واحدة أمس الأحد فقط، و325 مروحية، و7460 طائرة مسيرة، و1898 صاروخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12767 من المركبات وخزانات الوقود، و1545 من وحدات المعدات الخاصة. 
وقالت وكالات الأنباء التي نقلت هذه الإحصائيات إن التحقق من هذه الأرقام يتعذر من مصدر مستقل. 

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المصدر: وكالات
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