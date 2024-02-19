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أوكرانيا تدلي بمعلومات عن المعارك في الجبهة الجنوبية

آثار معارك في أوكرانيا
19 فبراير 2024 19:48

أفاد الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، بإطلاق القوات الروسية «نيرانا كثيفة» قرب مدينة روبوتيني الواقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وقال دميترو ليخوفي أحد المتحدثين باسم الجيش الأوكراني، إنّ الجيش الروسي «نفّذ عشر محاولات فاشلة على مواقع تابعة لقوات الدفاع (الأوكرانية) في منطقة روبوتيني»، مضيفاً أنّ «الوضع هناك متغيّر، والجيش الروسي يُطلق نيراناً كثيفة».
وأشار ليخوفي إلى أنّ الجيش الأوكراني صدّ هجمات نُفّذت «بعدد كبير من المركبات المدرّعة»، لكنّ الروس يهاجمون حالياً «بمجموعات هجومية صغيرة، بالإضافة إلى مركبات مدرّعة وطيران يعمل بنشاط».
وقال قائد المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي «تم إيقاف هذه المحاولات الهجومية، وتم القضاء على (قوات) الروس على مشارف روبوتيني».
من ناحيتها، أفادت قناة «ديبستايت» المقرّبة من الجيش الأوكراني، عبر تطبيق «تلغرام»، بأنّ القوات الروسية تمكّنت من اختراق الدفاعات الأوكرانية في «فيربوفي»، الواقعة على بعد كيلومترات عدّة شرق «روبوتيني».
وبحسب قناة «ريبار» الروسية على «تلغرام»، بات للقوات الروسية موطئ قدم في الضواحي الجنوبية لبلدة روبوتيني.
بدأت الهجمات الروسية على هذا الجزء من الجبهة الجنوبية، خلال نهاية الأسبوع في وقت سيطرت الجيش الروسي على مدينة «أفدييفكا»، الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومتراً شمال شرق روبوتيني، وذلك بعد أربعة أشهر من الهجمات المتكرّرة.
وقال المتحدث دميترو ليخوفي، إنّ «الروس يعيدون تجميع صفوفهم (في أفدييفكا)، وقد حقّقوا أهدافهم التكتيكية»، مضيفاً أنّ «من المحتمل أن ينقلوا وحدات (من أفدييفكا) إلى قطاعات أخرى».
من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها «حررت بالكامل مصنع أفدييفكا لفحم الكوك»، الذي يحد شمال المدينة، ويمتد على مساحة 340 هكتاراً، وكان آخر منطقة يسيطر عليها الجيش الأوكراني قبل انسحابه.
وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنّ الجيش الروسي «عزز» أيضاً مواقعه على الجبهة في منطقة دونيتسك، دون الإشارة إلى منطقة روبوتيني.

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المصدر: وكالات
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