الثلاثاء 20 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الأوكراني يزور جبهة القتال

زيلينسكي يزور قوات بلاده في جبهة القتال
19 فبراير 2024 20:23

ذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الأخير زار لواء يدافع عن منطقة كوبيانسك على الجبهة الشمالية الشرقية من خط المواجهة حيث التقى بقوات بلاده.
وأضاف المكتب أن زيلينسكي قام بزيارة إلى مركز قيادة اللواء الذي يدافع عن كوبيانسك الواقعة بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

  • زيلينسكي يزور لواء يدافع عن كوبيانسك
    زيلينسكي يزور لواء يدافع عن كوبيانسك
أخبار ذات صلة
زيلينسكي يقر بوضع «بالغ الصعوبة» في جبهات القتال
بايدن وزيلينسكي يبحثان المساعدات العسكرية إلى كييف

وخلال زيارته، أشار زيلينسكي خصوصاً إلى "تزويد الوحدات بالمعدات والذخيرة وغيرها من الاحتياجات العاجلة"، حسبما نقل عنه مكتبه، في وقت تعاني أوكرانيا من نقص شديد في الأسلحة والذخائر.
وقال المكتب إن الرئيس الأوكراني سلم أيضا ميداليات للجنود.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أنها سحبت قواتها من بلدة "أفدييفكا" في شرق البلاد لتجنب محاصرتهم من قبل الجيش الروسي.
وأعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي أن قوات بلاده الجوية أسقطت طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز "اس يو-34" و"اس يو-35"، مؤكدا أنهما "كانتا تهاجمان مواقعنا بقنابل موجهة".

المصدر: وكالات
كوبيانسك
جبهة القتال
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
شاحنات محملة بمساعدات إماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تستعد لدخول غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة
اليوم 01:07
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا: هجمات الحوثيين تهدد اليمن بـ«كارثة بيئية»
اليوم 01:07
فلسطيني ونجله يجلسان في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مدير مستشفى السرطان بالقطاع لـ«الاتحاد»: 10 آلاف مريض في غزة حياتهم مهددة بسبب توقف العلاج
اليوم 01:07
الصراعات والكوارث أجبرت المزيد من مواطني دول المنطقة على النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أزمات الشرق الأوسط تفاقم معاناة اللاجئين بالمنطقة
اليوم 01:07
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©