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مزارعو اليونان يصعّدون احتجاجهم في أثينا

مزارعون يحتجون في اليونان
19 فبراير 2024 21:43

يعتزم المزارعون في اليونان شل حركة المرور في العاصمة أثينا بجراراتهم، غداً الثلاثاء، في الوقت الذي يصعدون فيه من مطالبهم  للحصول على مزيد من الدعم من الحكومة. 
وذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الاثنين، أن التعبئة بدأت بالفعل، وأن الجرارات أخذت في التحرك قادمة من مناطق أكثر بعداً من البلاد. 
تأتي المظاهرة المخطط لها تتويجاً لموجة من الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، وشهدت قيام مزارعين بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد لساعات في كل مرة. 
وتطالب جمعيات المزارعين بخفض أسعار الوقود والأسمدة، وخفض أسعار الكهرباء. 
ويندد المزارعون بتراجع دخولهم وبالمنافسة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لا تخضع للمعايير الصارمة التي يفرضها التكتل.
تأتي تحركات المزارعين في اليونان ضمن موجة من الاحتجاجات في دول عديدة من الاتحاد الأوروبي، منها: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وقبرص.

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المصدر: وكالات
اليونان
المزارعون
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