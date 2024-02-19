النمسا تبرم أكبر صفقة تسلح منذ 20 عاماً

أعلنت كلاوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، اليوم الاثنين، أن الجيش النمساوي سيشتري 225 مركبة مصفحة بعجلات من طراز «باندور إيفولوشن» بقيمة تقارب 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار أميركي).

وجاءت تصريحات الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد التوقيع على عقد الصفقة في العاصمة النمساوية فيينا.

من جانبه، أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن عملية إعادة التسلح التي بدأت الآن تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة، لافتاً إلى أن هذه تعتبر أكبر حزمة تسلح للقوات البرية النمساوية منذ 20 عاماً.

وأضاف نيهامر «علينا أن نعمل على ضمان بقاء الحياد محصناً على نحو ذي مصداقية». تجدر الإشارة إلى أن النمسا، التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، تسعى لتعزيز قدرات قواتها المسلحة.

وأوضح نيهامر أن أكثر من 200 شركة نمساوية تشارك في إنتاج المدرعة ذات العجلات.

وبحسب الجيش النمساوي، توفر مركبة «باندور إيفولوشن» الحماية للجنود داخلها من الشظايا ونيران الأسلحة الفردية أو الألغام، وتتميز بالقدرة على الحركة والسرعة العالية، وتستخدم من قبل وحدات المشاة. ويمتلك الجيش النمساوي، في الوقت الراهن، ما يزيد قليلاً عن 100 مركبة من هذه الناقلات المدرعة للجنود.