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وزيرا الأمن الأميركي والصيني يعقدان مباحثات

وزير الأمن الأميركي (يسار الصورة) يلتقي نظيره الصيني
19 فبراير 2024 22:34

أجرى وزير الأمن الداخلي الأميركي ووزير الأمن العام الصيني مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين اليوم الاثنين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن وانغ شياو هونغ حث، خلال محادثات مع أليخاندرو مايوركاس، على «ضمان حصول الصينيين على معاملة عادلة عند الدخول (إلى الولايات المتحدة)، بكل كرامة».وجاء في بيان أميركي حول المحادثات، التي جرت أمس الأحد، أن وانغ ومايوركاس أجريا «مناقشة صريحة وبناءة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار المواد الكيميائية الأولية» للفنتانيل.
وبحسب البيان «تعهد الجانبان أيضا بمواصلة التعاون في مجال إنفاذ القانون، والتبادلات الفنية الثنائية بين العلماء والخبراء الآخرين، وجدولة السلائف الكيميائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف».
وأشار البيان إلى أن واشنطن وبكين ناقشتا أيضا توسيع التعاون «في مجال حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء عبر الإنترنت».
ويجري مسؤولون من البلدين لقاءات دورية للإبقاء على التواصل وتسيير الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
فقد التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الصيني قبل أيام على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. كما زار مسؤولون أميركيون الصين خلال الأشهر الماضية.

 

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