الثلاثاء 20 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 6 جنود فلبينيين في اشتباكات مع «داعش»

مقتل 6 جنود فلبينيين في اشتباكات مع «داعش»
20 فبراير 2024 01:05

مانيلا (وكالات) 

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين
الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الانهيار الأرضي

قتل 6 جنود في جنوب الفلبين على ما أفاد ناطق باسم الجيش، أمس، فيما تطارد القوى الأمنية، إرهابيين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، يشتبه في أنهم فجروا كنيسة كاثوليكية في ديسمبر الماضي.
ووقعت الاشتباكات أمس الأول، في الأدغال قرب بلدة موناي على جزيرة مينداناو على ما أفاد الناطق باسم الجيش الفلبيني.
وأوضح «هذا يندرج ضمن عملية ضد تنظيم «داعش»، للأسف سجلت سقوط ضحايا في صفوفنا»، مضيفا إصابة أربعة جنود فلبينيين، في حين ترك الإرهابيون لدى انسحابهم جثة أحد رفاقهم.
وقال الجيش إن عشرة عناصر آخرين من تنظيم «داعش» قتلوا الشهر الماضي بينهم قيادي بارز. وتشهد الاضطرابات المستمرة منذ عقود في جنوب الفلبين هجمات على حافلات وكنائس كاثوليكية وأسواق.

الفلبين
داعش
آخر الأخبار
شاحنات محملة بمساعدات إماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تستعد لدخول غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة
اليوم 01:07
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا: هجمات الحوثيين تهدد اليمن بـ«كارثة بيئية»
اليوم 01:07
فلسطيني ونجله يجلسان في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مدير مستشفى السرطان بالقطاع لـ«الاتحاد»: 10 آلاف مريض في غزة حياتهم مهددة بسبب توقف العلاج
اليوم 01:07
الصراعات والكوارث أجبرت المزيد من مواطني دول المنطقة على النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أزمات الشرق الأوسط تفاقم معاناة اللاجئين بالمنطقة
اليوم 01:07
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©