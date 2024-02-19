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اليابان تستضيف اجتماعاً لإعادة إعمار أوكرانيا

اليابان تستضيف اجتماعاً لإعادة إعمار أوكرانيا
20 فبراير 2024 01:05

طوكيو (وكالات) 

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استضافت اليابان، رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أمس، في طوكيو لبحث إعادة إعمار أوكرانيا، وتعهدت بإبرام اتفاقية ضرائب ثنائية جديدة، وتقديم أشكال أخرى من الدعم للشركات اليابانية مع احتدام الأزمة في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمة افتتاحية للمحادثات: «إن اليابان وقفت وما زالت تقف إلى جانب أوكرانيا».
وخلال المحادثات، أعلن كيشيدا عن اتفاقية ضرائب ثنائية جديدة، وبدء المفاوضات بشأن معاهدة استثمار، دون تقديم تفاصيل.
ومع دخول الأزمة في أوكرانيا عامها الثالث، تعهدت اليابان بتقديم مساعدات مالية تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، في إطار سعيها إلى إظهار التضامن مع كييف. ولا يمكنها تقديم دعم عسكري مباشر بسبب القوانين التي تحظر تصدير الأسلحة الفتاكة.
وخففت اليابان جزئياً قواعد تصدير الأسلحة في ديسمبر الماضي، وهو أول إصلاح من نوعه منذ ما يقرب من عشر سنوات، لكنها لا تزال تفرض قيوداً على شحن الأسلحة إلى البلدان التي تشهد أزمات. وبشر شميهال، خلال الاجتماع،  بفصل جديد في العلاقات اليابانية الأوكرانية، مضيفاً أن الأوكرانيين لن ينسوا أبداً دعم اليابان، مضيفاً أنه يأمل في رؤية شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك «تويوتا» تنشئ مرافق للإنتاج في أوكرانيا.
وفي اجتماع إعادة الإعمار، قال كيشيدا إن اليابان ستدعم شركات رأس المال في أوكرانيا، وتعهد بتخفيف ضوابط التأشيرات. ووقعت حوالي 50 شركة يابانية اتفاقيات مع نظيراتها الأوكرانية خلال الاجتماع، في مجالات تشمل الزراعة والطاقة والبنية التحتية. ولم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقات.

اليابان
أوكرانيا
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