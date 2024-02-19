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المغرب ينقذ 141 مهاجراً غير شرعي

المغرب ينقذ 141 مهاجراً غير شرعي
20 فبراير 2024 01:04

الرباط (وكالات)

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أفادت البحرية المغربية بأنها أنقذت 141 مهاجراً أفريقياً على متن زورق كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية.  
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية في بيان لها أمس، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية قدمت المساعدة لقارب كان يواجه صعوبات وعلى متنه 141 مهاجراً غير نظامي ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على إثر معلومات توصل إليها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري. 
وتابع البيان أنه تم إنقاذ جميع ركاب القارب الـ 141، وبينهم 3 نساء وقاصران، مؤكداً أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية، فقد استغرقت عملية المساعدة والإنقاذ 15 ساعة، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء. 
وأوضح البيان أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين أبحروا يوم السبت 10 فبراير الجاري، انطلاقاً من السواحل الموريتانية وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وأشار البيان إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

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