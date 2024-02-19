10 قتلى باشتباكات في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت مديرية أمن العاصمة الليبية طرابلس، أمس، مقتل عشرة أشخاص، منهم من جهاز دعم الاستقرار، في هجوم شنه مسلحون مجهولون واستهدف منزلاً في «حي الهضبة» ببلدية «أبو سليم».

وقال مدير أمن طرابلس خليل وهيبة في تصريح صحفي: إن «الهجوم وقع أمس الأول، تزامناً مع الاحتفالات بذكرى الثورة وسط العاصمة الليبية». وأضاف أن «النيابة العامة فتحت تحقيقاً بالهجوم بعد أن تبين إصابة الجثامين التي نقلت إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي بعدة أعيرة نارية».

بدورها، دعت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في مجزرة أبو سليم، وحثت على العمل من أجل منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد العنف.

وذكرت البعثة في بيان، بتحذيرات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس. ودانت البعثة الحادث العنيف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، قائلة إنها «تتابع الوضع عن كثب».

وكان المبعوث الأممي قد اقترح في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

وتباينت ردود الأفعال الداخلية والخارجية إزاء مبادرة المبعوث الأممي، فبينما دعمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، رحب بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، فيما عارضها مجلس النواب صراحة، وانقسم بشأنها المجلس الأعلى للدولة.