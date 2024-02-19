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زيلينسكي يقر بوضع «بالغ الصعوبة» في جبهات القتال

زيلينسكي يزور لواء على جبهة القتال
20 فبراير 2024 00:37

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، بأن قوات بلاده تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.
وزار زيلينسكي، الاثنين، مركز قيادة اللواء الذي يدافع عن كوبيانسك على الجبهة الشمالية الشرقية من خط المواجهة بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إن «الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا».
 وأضاف أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

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وذكر مكتب الرئيس أن الأخير أشار خصوصاً إلى ضرورة «تزويد الوحدات بالمعدات والذخيرة وغيرها من الاحتياجات العاجلة».
تأتي تصريحات زيلينسكي فيما أفاد الجيش الأوكراني، الاثنين، بأن القوات الروسية كثفت هجماتها قرب مدينة روبوتيني الواقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وقال دميترو ليخوفي أحد المتحدثين باسم الجيش الأوكراني، إنّ الجيش الروسي «نفّذ عشر محاولات على مواقع تابعة لقوات الدفاع (الأوكرانية) في منطقة روبوتيني»، مضيفاً أنّ «الوضع هناك متغيّر، والجيش الروسي يُطلق نيراناً كثيفة».
بدأت الهجمات الروسية على هذا الجزء من الجبهة الجنوبية، في وقت سيطرت فيه الجيش الروسي على مدينة «أفدييفكا»، الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومتراً شمال شرق روبوتيني.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهات القتال
الأزمة الأوكرانية
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