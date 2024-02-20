15 قتيلاً في حادث مروري بمالي

قُتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 46 بجروح في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بوسط مالي الاثنين، وفق وزارة النقل.

وقالت الوزارة في بيان، إن حافلة كانت متوجهة من بلدة موبتي بوسط البلاد إلى العاصمة باماكو "صدمت شاحنة زنة 10 أطنان كانت تسير في الاتجاه المعاكس" بين بلدتي كيسيدوغو وأوان.

وأضاف أن "الحصيلة الأولية 15 قتيلاً و46 جريحاً حالة بعضهم خطرة".





ونقل عناصر من الدفاع المدني الضحايا إلى مستشفى سومينو دولو في موبتي بحسب البيان.

وتكثر الحوادث المرورية في مالي لأسباب منها سوء حالة الطرق والسيارات إضافة إلى الأخطاء البشرية.