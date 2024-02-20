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"هدية شخصية" من بوتين لزعيم كوريا الشمالية

"هدية شخصية" من بوتين لزعيم كوريا الشمالية
20 فبراير 2024 10:46

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة روسية الصنع، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج الثلاثاء، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي من جانب فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".

وأضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ، قالت إن "الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة البلدين". ولم تحدد الوكالة طراز السيارة.


ومنذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي روسيا العام الماضي، تشهد العلاقات بين بيونج يانج وموسكو تقارباً.


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كيم جونج أون
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