إيطاليا تفرض قيوداً لمعالجة الضباب الدخاني

فرضت السلطات الإيطالية قيوداً في ميلانو والمناطق المحيطة بها شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء، في محاولة لمعالجة مشكلة الضباب الدخاني.

وتشمل القيود فرض حظر جزئي على سير مركبات الديزل، وحظر إشعال النيران المكشوفة أو استخدام بعض مواقد الحطب، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

وبدأ تطبيق القيود في ميلانو وثمانية منطق أخرى في إقليم لومباردي.

وقد تسبب انتشار الجسيمات الدقيقة بمستويات عالية، في حدوث مشكلات في الإقليم المكتظ بالسكان في شمال إيطاليا منذ بعض الوقت. وكان قد تم وصف الهواء في ميلانو في بعض الأحيان، بأنه ثالث أسوأ هواء في العالم، في تصنيف أجرته شركة "آي كيو إير" السويسرية الخاصة المعنية بالبيئة. ولا تأتي في المركز الاسوأ قبل ميلانو سوى دكا في بنجلاديش، وتشنجدو في الصين.

جدير بالذكر أن الضباب الدخاني يعد مشكلة معروفة في بعض المدن الإيطالية الكبرى خلال فصل الشتاء.